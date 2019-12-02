Йдуть сніг та дощі: якою буде погода в Одесі в перший тиждень зими

В Одесі в перші дні тижня переважатиме мінлива хмарність. У вівторок, 3 грудня, можливі опади у вигляді мокрого снігу вночі і дощу вдень.

Увесь тиждень вночі в Одесі буде морозно: якщо у вівторок та середу до -2, то вже в четвер температура в темний час доби може опуститися до -6. Вдень в Одесі буде відносно тепло: до +5 у вівторок, середу і четвер і до +8 в п'ятницю. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Що стосується вітру, то у вівторок і середу швидкість північно-західного вітру може досягати 12 м/с, в четвер і в п'ятницю переважатиме західний і південно-західний до 10 м/с.

Якою буде погода в Одесі в перший тиждень зими meteo.gov.ua

Температура морської води біля берегів Одеси в понеділок, 2 грудня, становить +7 градусів.

Якою буде погода в Одесі в перший тиждень зими Денис Соколов / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі та області 21 і 22 листопада був сильний шторм. Буря ламала дерева і рекламні конструкції, а також зривала покрівлю з будівель.

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