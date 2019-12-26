Перетворився на пацюка: директор Одеського зоопарку знявся в ексцентричному відео

Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков знявся в новому, вже традиційному, новорічному відеокліпі-привітанні.

Відео присвячено символу наступаючого 2020 року – Білому пацюку, тому директор зображує цього гризуна, повідомляє OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Директор Одеського зоопарку зняв відео, вбравшись щуром

У відео Бєляков розгулює по зоопарку, встановлює годівниці на деревах, розгойдує дитину на гойдалці і намагається вручити квіти дівчатам.

У фіналі він зустрічається з собакою, півнем і свинею – символами минулих років, після чого свиня урочисто поступається йому своїм місцем.

Рік тому директор зоопарку з'явився перед глядачами в образі кровожерливої свині, два роки тому – в образі пса. Ще раніше він перевдягався в півня і топтав курку, а також був мавпою і козлом.

Директор Одеського зоопарку зняв відео, вбравшись щуром

Директор Одеського зоопарку зняв відео, вбравшись щуром

Директор Одеського зоопарку зняв відео, вбравшись щуром

Директор Одеського зоопарку зняв відео, вбравшись щуром

Директор Одеського зоопарку зняв відео, вбравшись щуром

Директор Одеського зоопарку зняв відео, вбравшись щуром

Директор Одеського зоопарку зняв відео, вбравшись щуром

Директор Одеського зоопарку зняв відео, вбравшись щуром

Директор Одеського зоопарку зняв відео, вбравшись щуром

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL в українському зоопарку вперше народилися милі екзотичні тваринки.

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