В сети показали, как выглядела самая знаменитая 210-летняя улица Одессы. Архивные фото

В сети показали, как в Одессе выглядела знаменитая улица Дерибасовская в XIX – начале XX века. Улица, которой исполнилось уже 210 лет, сперва часто меняла названия (Садовая, Гимназская, Рибасовская, позже – Чкалова), но с 19 ноября 1941 года носит одно имя.

Историю улицы "Украинской Службе Информации" рассказал журналист и краевед Станислав Кинка. Он отметил, что привычное название Дерибасовской (от La strata Ribas, улица Рибаса) вернули румынские власти, которые заняли город в октябре 1941 года.

В начале XIX века это место было типичным: одно-двухэтажные дома, мост на пересечении с Гаванной, по бокам от замощенных местным ракушечником дорог – канавы, куда выливали нечистоты и собиралась вода после дождей. После ливней пройти улицей было сложно, а проехать – почти нельзя.

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К середине XIX века Дерибасовская стала более светской. Там появились кофейни и питейные заведения, книжные магазины.

В начале XX века улица уже была центральной, но, по историческим сведениям, "гуляла там почти исключительно серенькая публика отдаленных частей города и предместий, та публика, которая посещает народные балы, устраиваемые попечительством о народной трезвости".

После войны Дерибасовская стала неузнаваемой, говорили в советских путеводителях, вспоминая "одетые в стекло и пластик фасады, многочисленные магазины и помолодевшие кварталы".

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