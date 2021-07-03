В сети показали, как выглядела самая знаменитая 210-летняя улица Одессы. Архивные фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Одесса в деталях
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Дерибасовская в Одессе

В сети показали, как в Одессе выглядела знаменитая улица Дерибасовская в XIX – начале XX века. Улица, которой исполнилось уже 210 лет, сперва часто меняла названия (Садовая, Гимназская, Рибасовская, позже – Чкалова), но с 19 ноября 1941 года носит одно имя.

Историю улицы "Украинской Службе Информации" рассказал журналист и краевед Станислав Кинка. Он отметил, что привычное название Дерибасовской (от La strata Ribas, улица Рибаса) вернули румынские власти, которые заняли город в октябре 1941 года.

В начале XIX века это место было типичным: одно-двухэтажные дома, мост на пересечении с Гаванной, по бокам от замощенных местным ракушечником дорог – канавы, куда выливали нечистоты и собиралась вода после дождей. После ливней пройти улицей было сложно, а проехать – почти нельзя.

Видео дня
Средина XIX века
Вид на улицу сверху, средина XIX века

К середине XIX века Дерибасовская стала более светской. Там появились кофейни и питейные заведения, книжные магазины.

Вид на Дерибасовскую, конец XIX века
Угол Екатерининской, конец XIX века

В начале XX века улица уже была центральной, но, по историческим сведениям, "гуляла там почти исключительно серенькая публика отдаленных частей города и предместий, та публика, которая посещает народные балы, устраиваемые попечительством о народной трезвости".

Улица с высоты последних этажей

После войны Дерибасовская стала неузнаваемой, говорили в советских путеводителях, вспоминая "одетые в стекло и пластик фасады, многочисленные магазины и помолодевшие кварталы".

Предлагаем посмотреть архивные фото:

Гостиница "Империал", которая не сохранилась
Троллейбус на Дерибасовской ходил почти 40 лет
Ресторан "Юбилейный", позже "Братислава"
Магазин
Дом Якова Новикова на угле Ришельевской
Угол Дерибасовской и Гаванной, 1970-е годы
1970-1980-е годы
Дерибасовская периода румынской оккупации, ноябрь 1943 г.
Улица на карте Одессы

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве показали, как выглядели дачи жителей города в конце 1950- годов. Это были небольшие домики в живописных местах столицы, а многие из них строились для сотрудников различных предприятий.

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