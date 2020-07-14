Одесса ужесточила карантин: какие запреты вступили в силу

В Одессе 13 июля для борьбы с распространением COVID-19 усилили карантин.

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Так, городская комиссия по ЧС и ТЭБ решила запретить работу ночных клубов, заведений культуры и общественного питания в городе с 23:00 до 07:00. Об этом сообщается на сайте Одесского городского совета.

Ограничения не распространяются только на кинотеатры, а также на заведения общепита, которые работают в режиме адресной доставки блюд.

Кроме того, комиссия рекомендовала усилить контроль за соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и в других местах массового скопления людей, местах отдыха в прибрежной зоне, во время проведения в городе массовых спортивных мероприятий.

Отметим, за минувшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в Одессе выросла почти в четыре раза (+117 человек против +30). Растет и количество случаев госпитализации (78 против 29).

Напомним, по состоянию на 13 июля в Одесской области COVID-19 заразились 2 208 человек, 30 умерли.

Заболеваемость и смертность в Одесской области. СНБО

Напомним, развлекательные заведения и ночные клубы Одессы массово нарушали карантинные меры. В сети появились соответствующие видео.

Статистика по Украине. СНБО

Как писал OBOZREVATEL, ранее доктор Евгений Комаровский заявил, что категорически против нового жесткого карантина в Украине, который "убьет государство".