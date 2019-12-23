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23 декабря • обновлено в 17:47
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Авиакомпания Atlasjet Ukraine возобновляет полеты из Одессы в Стамбул

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Авиакомпания Atlasjet Ukraine возобновляет выполнение рейсов по маршруту Одесса-Стамбул. Полеты начнут выполняться с 29 декабря. Билеты уже поступили в продажу.

Рейсы Одесса-Стамбул внесены в систему бронирования с частотой до четырех раз в неделю. Однако, в компании рассматривают возможность выполнения полетов с уменьшенной частотой два раза в неделю до начала летней навигации 2020 года с последующим увеличением числа рейсов, сообщил изданию Аvianews генеральный директор авиаперевозчика Ярослав Красножон.

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Atlasjet Ukraine возобновляет рейсы Одесса-Стамбул

Atlasjet Ukraine возобновляет рейсы Одесса-Стамбул

avianews.com

Полеты будут выполняться самолетами Airbus A320, которые некоторое время находились на хранении в аэропортах Франции. Это станет возможным, если комиссия Госавиаслужбы аннулирует неиспользуемые более года права "Розы Ветров" и передаст освободившиеся частоты Atlasjet Ukraine.

Авиакомпания Atlasjet Ukraine, которая является дочерней компанией турецкого перевозчика Atlasglobal, приостановила полеты из Одессы в Стамбул с 26 ноября из-за экономических проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL,с 30 ноября авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты в Одессу, которые были приостановлены на время расследования обстоятельств аварийной посадки в аэропорту "Одесса" турецкого Boeing 737.

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Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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