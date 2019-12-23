Авіакомпанія Atlasjet Ukraine відновлює польоти з Одеси до Стамбулу

Авіакомпанія Atlasjet Ukraine відновлює виконання рейсів за маршрутом Одеса -Стамбул. Польоти почнуть виконуватися з 29 грудня. Квитки вже надійшли в продаж.

Рейси Одеса-Стамбул внесені в систему бронювання з частотою до чотирьох разів на тиждень. Однак, в компанії розглядають можливість виконання польотів зі зменшеною частотою два рази на тиждень до початку літньої навігації 2020 року з подальшим збільшенням числа рейсів, повідомив виданню Аvianews генеральний директор авіаперевізника Ярослав Красножон.

Atlasjet Ukraine відновлює рейси Одеса-Стамбул avianews.com

Польоти будуть виконуватися літаками Airbus A320, які деякий час перебували на зберіганні в аеропортах Франції. Це стане можливим, якщо комісія Державіаслужби анулює права "Рози Вітрів", які більше року не використовувалися, і передасть вільні частоти Atlasjet Ukraine.

Авіакомпанія Atlasjet Ukraine, яка є дочірньою компанією турецького перевізника Atlasglobal, призупинила польоти з Одеси до Стамбулу з 26 листопада через економічні проблеми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 30 листопада авіакомпанія Turkish Airlines відновила польоти до Одеси, які були припинені на час розслідування обставин аварійної посадки в аеропорту "Одеса" турецького Boeing 737.

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