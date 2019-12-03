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3 грудня • оновлено в 20:40
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А у нас зима: ліс на півночі Одещини засипало першим снігом. Атмосферні фото

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На півночі Одещини в ніч 3 грудня пройшов сніг. У мережі з'явилися фото засніженого лісу в Савранському районі.

На знімках пусті стежки і прикриті снігом дерева. Відповідні фото опубліковані на сторінці "Саратського лісового господарства" в Facebook (щоб подивитися всі фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Відзначимо, що за прогнозами Українського гідрометцентру весь тиждень ночами на Одещині буде невеликий мороз – до -4, а вдень буде переважати плюсова температура – від +1 до +3. Опадів більше не очікується.

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Савранський лісгосп / Facebook

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Савранський лісгосп / Facebook

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Савранський лісгосп / Facebook

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Савранський лісгосп / Facebook

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Савранський лісгосп / Facebook

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Савранський лісгосп / Facebook

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Савранський лісгосп / Facebook

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Савранський лісгосп / Facebook

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Савранський лісгосп / Facebook

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Савранський лісгосп / Facebook

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Савранський лісгосп / Facebook

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Савранський лісгосп / Facebook

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Савранський лісгосп / Facebook

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Савранський лісгосп / Facebook

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Савранський лісгосп / Facebook

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Савранський лісгосп / Facebook

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Савранський лісгосп / Facebook

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Ліс на півночі Одещини засипало першим снігом

Савранський лісгосп / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в зв'язку зі снігом, який випав в Дніпрі в ніч на вівторок, 3 грудня, ситуація на дорогах ускладнена, місцями в місті утворилися пробки.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси снігопад фотографии
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