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30 ноября • обновлено в 11:04
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Водитель-лихач смял полицейский автомобиль в центре Одессы: фото

2.2т
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Автомобиль Mercedes на большой скорости врезался в припаркованный полицейский автомобиль в центре Одессы вечером 28 ноября.

Инцидент произошел на улице Пушкинской. Патрульный экипаж, в который влетел лихач, прибыл туда по вызову, сообщает издание Odessa.Online.

Лихач смял полицейский автомобиль в Одессе

Лихач смял полицейский автомобиль в Одессе

Odessa.online

Как рассказали очевидцы, Mercedes "занесло" на скользкой после дождя дороге. При этом у водителя не наблюдалось признаков опьянения.

Полицейский автомобиль в результате ДТП получил серьезные вмятины по правой стороне.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве авто влетело в пост полиции. В результате ДТП пострадал один человек. Предварительной причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулем.

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Автор
Андрей Шорохов
Место
Украина Одесса
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