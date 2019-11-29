Водитель-лихач смял полицейский автомобиль в центре Одессы: фото

Автомобиль Mercedes на большой скорости врезался в припаркованный полицейский автомобиль в центре Одессы вечером 28 ноября.

Инцидент произошел на улице Пушкинской. Патрульный экипаж, в который влетел лихач, прибыл туда по вызову, сообщает издание Odessa.Online.

Лихач смял полицейский автомобиль в Одессе Odessa.online

Как рассказали очевидцы, Mercedes "занесло" на скользкой после дождя дороге. При этом у водителя не наблюдалось признаков опьянения.

Полицейский автомобиль в результате ДТП получил серьезные вмятины по правой стороне.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве авто влетело в пост полиции. В результате ДТП пострадал один человек. Предварительной причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулем.

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