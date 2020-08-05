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В центре Одессы произошла масштабная авария: разбиты четыре авто, есть пострадавшие

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Происшествия
8,1 т.
В центре Одессы произошла масштабная авария

В центре Одессы произошла масштабная авария. Коллаж

В центре Одессы ночью 5 августа произошла масштабная авария с участием минимум четырех автомобилей. Пострадали несколько человек, о погибших информации нет.

Столкновение произошло на пересечении улиц Большой Арнаутской и Ришельевской около двух ночи, сообщает местное издание odessa.online (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Обломки разбитых машин разбросало на перекрестке и тротуарах. На месте происшествия работали спасатели, полиция и медики "скорой". Кроме того, десятки прохожих пришли на помощь пострадавшим, которые лежали на тротуаре.

Причина аварии не уточняется.

ДТП в центре Одессы

ДТП в центре Одессы odessa.online

ДТП в центре Одессы

ДТП в центре Одессы odessa.online

ДТП в центре Одессы

ДТП в центре Одессы odessa.online

ДТП в центре Одессы

ДТП в центре Одессы odessa.online

ДТП в центре Одессы

ДТП в центре Одессы odessa.online

ДТП в центре Одессы

ДТП в центре Одессы odessa.online

ДТП в центре Одессы

ДТП в центре Одессы odessa.online

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Одессе патрульный автомобиль разбился в жестком ДТП. Экипаж торопился на вызов о попытке самоубийства.

УкраинаОдессаДТП в ОдессеДТП
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