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11 декабря • обновлено в 14:07
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Еще один нардеп от "Слуги народа" угодил в скандал из-за трагедии в Одессе

1.3т
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В Одессе на улице Генуэзской 8 декабря, в день траура по погибшим при пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса народный депутат из фракции "Слуга народа" Алексей Леонов открыл ресторан Slow Piggy ("Медленная свинья").

Об этом в ходе сессии Одесского городского совета сообщил депутат Владимир Варещенко, передает издание odessitua.com (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"Открылся ресторан в Аркадии в день, когда в стране был траур. Ресторан относится к сети, в которой один из владельцев и соучредитель депутат Алексей Леонов", – рассказал Варещенко.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов возмутился фактом презрения к трагедии и попросил проверить эту информацию, а также где в городе день траура проходили концерты и другие развлекательные мероприятия.

В Одессе "Слуга народа" в день траура открыл ресторан

В Одессе "Слуга народа" в день траура открыл ресторан

7 канал

В Одессе "Слуга народа" в день траура открыл ресторан

В Одессе "Слуга народа" в день траура открыл ресторан

SlowPiggy/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный как "Юзик" из студии "Квартал 95", днем 9 декабря временно заблокировал работы по расчистке здания сгоревшего одесского колледжа и поиску пропавших людей под завалами.

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Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Партия Слуга народа
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иловайский юрий
иловайский юрий
нормально...вспомните сколько уплютков радовались пожару в 2014
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