В Одессе определились с финпомощью пострадавшим в страшном пожаре: названы суммы

В Одессе пострадавшим в пожаре на улице Троицкой из благотворительного фонда горсовета выделят от 10 до 50 тыс. грн.

Об этом стало известно во время заседания рабочей группы по распределению средств, сообщает официальный сайт мэрии Одессы.

Семьи погибших получат по 50 тыс. грн, пострадавшие, которые на сегодняшний день продолжают находиться в больницах – по 30 тыс. грн, тем, кто получил различные повреждения, выплатят по 10 тыс. грн.

Сейчас в целевой фонд, который был создан при мэрии Одессы, от частных лиц и организаций поступило 793 290,68 грн.

Кроме того, по распоряжению мэра Одессы Геннадия Труханова, всем пострадавшим и семьям погибших во время трагедии на улице Троицкой, 25 будет оказана материальная помощь за счет средств городского бюджета.

Семьям погибших выплатят по 120 тыс. грн. Пострадавшим помощь будет распределяться в зависимости от полученных повреждений: тяжелое состояние – 80 тыс. грн, средней тяжести – 40 тыс. грн, получившим легкие травмы выделят по 20 тыс. грн.

В Одессе определились с финпомощью пострадавшим в страшном пожаре omr.gov.ua

Напомним, что в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 16 человек погибли и 30 пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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