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19 декабря • обновлено в 10:15
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Генерал сбежал в декрет: В Одессе назрел серьезный скандал после трагического пожара

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В Одессе после трагического пожара на Троицкой, который унес жизни 16 человек, начальник областного управления ГСЧС Виктор Федорчак ушел в отпуск по уходу за ребенком.

Так скандальный генерал пытается избежать увольнения. Об этом сообщает Думская.

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Жена Федорчака Майя в тот же день вышла на работу. Она также трудится в структуре ГСЧС в должности диспетчера.

Виктор Федорчак

Виктор Федорчак

od.dsns.gov.ua

Сеть просто взорвала информация об уходе Федорчака в "декрет". Пользователи Facebook делятся гневными комментариями и требуют уволить главу ГСЧС Николая Чечеткина, который, якобы, отправил своего подчиненного в отпуск по уходу за ребенком.

В Одессе назрел серьезный скандал после трагического пожара

В Одессе назрел серьезный скандал после трагического пожара

Лена Ротарі/Facebook

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Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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Махно Володимир
Махно Володимир
вот мразина!
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