Генерал сбежал в декрет: В Одессе назрел серьезный скандал после трагического пожара

В Одессе после трагического пожара на Троицкой, который унес жизни 16 человек, начальник областного управления ГСЧС Виктор Федорчак ушел в отпуск по уходу за ребенком.
Так скандальный генерал пытается избежать увольнения. Об этом сообщает Думская.
Жена Федорчака Майя в тот же день вышла на работу. Она также трудится в структуре ГСЧС в должности диспетчера.
Виктор Федорчак
od.dsns.gov.ua
Сеть просто взорвала информация об уходе Федорчака в "декрет". Пользователи Facebook делятся гневными комментариями и требуют уволить главу ГСЧС Николая Чечеткина, который, якобы, отправил своего подчиненного в отпуск по уходу за ребенком.
В Одессе назрел серьезный скандал после трагического пожара
Лена Ротарі/Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
5 декабря около 18 часов из-под завалов достали первое найденное тело. 6 декабря из-под завалов спасатели достали тела еще двух жертв пожара.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Также одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
В полиции назвали основную версию трагедии: неисправность электропроводки.
В Одессе пострадавшим в пожаре на улице Троицкой из благотворительного фонда горсовета выделят от 10 до 50 тыс. грн.
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