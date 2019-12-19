Генерал сбежал в декрет: В Одессе назрел серьезный скандал после трагического пожара

В Одессе после трагического пожара на Троицкой, который унес жизни 16 человек, начальник областного управления ГСЧС Виктор Федорчак ушел в отпуск по уходу за ребенком.

Так скандальный генерал пытается избежать увольнения. Об этом сообщает Думская.

Жена Федорчака Майя в тот же день вышла на работу. Она также трудится в структуре ГСЧС в должности диспетчера.

Виктор Федорчак od.dsns.gov.ua

Сеть просто взорвала информация об уходе Федорчака в "декрет". Пользователи Facebook делятся гневными комментариями и требуют уволить главу ГСЧС Николая Чечеткина, который, якобы, отправил своего подчиненного в отпуск по уходу за ребенком.

В Одессе назрел серьезный скандал после трагического пожара Лена Ротарі/Facebook

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