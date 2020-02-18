В Одессе накрыли банду известного "вора в законе". Оперативные фото

В Одессе заблокирована деятельность организованной преступной группировки, которую контролировал один из так называемых "воров в законе", скрывающийся от украинского правосудия.

ОПГ занималась разбоями и вымогательством на территории Одессы и области, сообщили в пресс-службе управления СБУ в Одесской области (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В состав банды входили ранее судимые представители одного из национальных меньшинств. Своих жертв они выбирали, преимущественно, среди местных бизнесменов, с которыми провоцировали искусственные конфликты, а затем заставляли их платить, чтобы уладить возникшие неприятности.

По информации следствия, подозреваемые причастны к серии разбойных нападений с применением огнестрельного оружия, вымогательств и грабежей на территории Одесской области.

Сотрудниками СБУ был задокументирован факт вымогательства злоумышленниками 10 тысяч долларов и килограмма золота у супружеской пары в Одессе. Двоих участников банды правоохранители задержали в центре города во время получения части оговоренной суммы в 5 тысяч долларов.

В настоящий момент проводятся обыски по месту жительства задержанных. Личности остальных участников ОПГ устанавливаются.

В Одессе накрыли банду известного "вора в законе" Пресс-служба СБУ

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство, совмещенное с насилием). Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе задержали этническую преступную группировку, которая состояла из выходцев с Кавказа и промышляла грабежами и разбойными нападениями с использованием клофелина. Главарь банды контролировал деятельность еще нескольких групп карманников, которые "работали" на территории региона.

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