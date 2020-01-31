Секс-игрушки, деньги и презервативы: в Одессе накрыли бордель. Фото

В Одессе правоохранители пресекли деятельность борделя, который был устроен в специально арендованной для этого квартире в центре города.

В нем работали девушки от 19 до 24-х лет, сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе накрыли бордель с проститутками ГУ Нацполиции в Одесской области

Выяснилось, что организаторы устроили помещения необходимыми для оказания интимных услуг условиями, подыскивали будущих секс-работниц и их потенциальных клиентов, а также распределяли средства, полученные от занятия проституцией, половину из них оставляя себе. Для сексуальной эксплуатации подбирались молодые девушки, которые находились в трудном материальном положении.

Во время санкционированного обыска в квартире изъяты презервативы, деньги, банковские карточки, блокноты с черновыми записями, секс-игрушки и другие вещественные доказательства.

По данному факту следователи начали производство по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины ("Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией").

Одной из организаторов борделя – 25-летней уроженке Запорожской области – сообщили о подозрении. Девушку задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

В Одессе накрыли бордель с проститутками

В Одессе накрыли бордель с проститутками

В Одессе накрыли бордель с проститутками

В Одессе накрыли бордель с проститутками

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве накрыли бордель, который организовал 19-летний юноша.

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