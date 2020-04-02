У сотрудницы мэрии Одессы лабораторно подтверждено заражение коронавирусом COVID-19. Женщина работает в отделе обращений граждан.

Об этом сообщили в пресс-службах муниципалитета и ОГА.

Таким образом, по состоянию на 14.00 2 апреля в Одессе и области официально подтверждены 15 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 10 зараженных в Одессе, 2 в Южном и по 1 в Подольске, Усатово и Нерубайском.

Заболевшая сотрудница одесской мэрии 1977 г.р. в последние 14 дней за границу не выезжала. Сейчас определяется круг ее контактов на работе и в быту. В связи с этим случаем Одесский городской совет переходит на особый режим работы – сообщил в Facebook вице-мэр Павел Вугельман.

Отметим, что все 15 пациентов с диагнозом коронавирус, по состоянию на 2 апреля официально зарегистрированных в Одессе и области, находятся в городской инфекционной больнице.

В Одессе коронавирус диагностировали у сотрудницы мэрии

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 9:00 2 апреля с подозрением на коронавирусную инфекцию за сутки обратились 26 человек. 124 пациента ожидают результаты анализов из вирусологической лаборатории Одессы.

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