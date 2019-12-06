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6 декабря • обновлено в 15:22
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/ Происшествия

В Кабмине приняли важное решение по трагедии в Одессе

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Расследованием причин пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса займется специальная комиссия Кабмина. В нее вошли представители шести министерств, а также Нацполиции, ГСЧС и Одесской ОГА.

Как написал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук, в состав комиссии вошли: ее глава - первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, министр образования и науки Анна Новосад, министр развития и экономики Тимофей Милованов, министр развития громад и территорий Алена Бабак, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, министр социальной политики Юлия Соколовская, глава ГСЧС Николай Чечеткин, глава Нацполиции Игорь Клименко и представители Одесской областной администрации.

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Отчитаться о результатах расследования причин трагедии в Одессе комиссия должна до 20 декабря.

В ходе межведомственного совещания в Одесской ОГА по ситуации с пожаром, которое прошло утром 6 декабря, выяснилось, что инспекторы ГСЧС не проверяли пожарную безопасность в колледже на протяжение пяти лет. Об этом заявил начальник областного управления ГСЧС Виктор Федорчак. По его словам, последняя проверка состоялась в 2014 году. Тогда был выявлен ряд нарушений и выписаны предписания на их устранение, контроль за исполнением которых далее никто не осуществлял.

ГСЧС пять лет не проводила проверок в колледже

ГСЧС пять лет не проводила проверок в колледже

XYDESSA / Telegramm

На вопрос журналистов - почему служба ГСЧС пять лет не проверяла, как в учебном заведении соблюдаются нормы противопожарной безопасности, Федорчак ответить не смог.

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Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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