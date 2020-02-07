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8 февраля • обновлено в 07:34
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Пытали в наручниках: на Одесщине копов подозревают в истязании задержанного в больнице

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В пытках задержанного подозревают двоих правоохранителей в Одесской области. По версии следствия, они истязали человека в медицинском учреждении, заковав его в наручники.

О подозрении в пытках сообщено начальнику следственного отделения и его подчиненному одного из отделов полиции в Одесской области, сообщили в Офисе Генпрокурора.

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Предварительно, установлено, что копы несколько часов силой удерживали на территории районной больницы мужчину, который находился в крайне тяжелом состоянии и нуждался в неотложном хирургическом вмешательстве.

Правоохранители не разрешали транспортировать пациента в областную больницу в Одессе, требуя проведения экспертизы на содержание алкоголя в крови задержанного. Однако, когда врачи провели экспертизу, показавшую отрицательный результат, копы все равно не разрешили мужчине уехать. Сначала ему не разрешали покинуть реанимационное отделение, а потом несколько часов не выпускали карету "скорой" с территории больницы.

В итоге, копы силой выволокли пациента из автомобиля, заковали в наручники и вновь затащили мужчину в здание больницы, требуя проведения повторной экспертизы на содержание алкоголя.

Отметим, что в Офисе Генпрокурора не сообщают, по какой статье копы будут нести ответственность, если их вину докажет суд. Однако, исходя из того, что они пытали человека вдвоем, речь идет о ч. 2 ст. 127 УК Украины (умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, мучений или других насильственных действий, совершенных по предварительному сговору группой лиц). Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

На Одесщине копов подозревают в пытках задержанного в больнице (иллюстрация)

На Одесщине копов подозревают в пытках задержанного в больнице (иллюстрация)

rbc

Как сообщал OBOZREVATEL, прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении троих одесских полицейских, жестоко избивших задержанного. По данным следствия, они пытали его и сломали ребра, из-за чего у мужчины развился правосторонний пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости).

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