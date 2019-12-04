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4 декабря • обновлено в 16:39
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Пожар в одесском колледже: появились новые данные о пострадавших. Список

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В Одессе увеличилось количество пострадавших при пожаре в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на углу улиц Пушкинской и Троицкой. Все они в состоянии средней степени тяжести.

Об этом сообщила представитель департамента здравоохранения Одесского горсовета Алла Калиева (чтобы посмотреть список пострадавших детей, доскролльте страницу до конца).

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Все пострадавшие студенты колледжа находятся в детской областной клинической больнице. Как сообщили OBOZREVATEL в медучреждении, их состояние стабильное. У тех детей, которым, спасаясь от пожара, пришлось прыгать с 4 этажа, переломов нет.

Напомним, что в результате масштабного пожара в центре Одессы погибла преподаватель колледжа 1976 г.р., которая скончалась в ГКБ №1.

Обновленный список пострадавших детей:

  • 1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р., Одесская обл., Раздельнянский р-н, с. Карпово

  • 2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р

  • 3. Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р

  • 4. Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

  • 5. Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.

  • 6. Басс Анна Сергеевна, 2003 г.р., Раздельнянский р-н, с. Новые Чобручи

Городская детская клиническая больница №3

  • 7. Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р

  • 8. Новицкий Юрий Владимирович 2004 г.р.

Пожар в одесском колледже: появились новые данные о пострадавших

Пожар в одесском колледже: появились новые данные о пострадавших

Odessa.online

Пожар в одесском колледже: появились новые данные о пострадавших

Пожар в одесском колледже: появились новые данные о пострадавших

Odessa.online

Пожар в одесском колледже: появились новые данные о пострадавших

Пожар в одесском колледже: появились новые данные о пострадавших

Odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, площадь возгорания в Одесском колледже права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилась до более 3 тысяч кв. м.

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Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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