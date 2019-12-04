Пожар в одесском колледже: появились новые данные о пострадавших. Список

В Одессе увеличилось количество пострадавших при пожаре в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на углу улиц Пушкинской и Троицкой. Все они в состоянии средней степени тяжести.

Об этом сообщила представитель департамента здравоохранения Одесского горсовета Алла Калиева (чтобы посмотреть список пострадавших детей, доскролльте страницу до конца).

Все пострадавшие студенты колледжа находятся в детской областной клинической больнице. Как сообщили OBOZREVATEL в медучреждении, их состояние стабильное. У тех детей, которым, спасаясь от пожара, пришлось прыгать с 4 этажа, переломов нет.

Напомним, что в результате масштабного пожара в центре Одессы погибла преподаватель колледжа 1976 г.р., которая скончалась в ГКБ №1.

Обновленный список пострадавших детей:

1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р., Одесская обл., Раздельнянский р-н, с. Карпово

2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р

3. Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р

4. Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

5. Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.

6. Басс Анна Сергеевна, 2003 г.р., Раздельнянский р-н, с. Новые Чобручи

Городская детская клиническая больница №3

7. Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р

8. Новицкий Юрий Владимирович 2004 г.р.

Пожар в одесском колледже: появились новые данные о пострадавших Odessa.online

Пожар в одесском колледже: появились новые данные о пострадавших Odessa.online

Пожар в одесском колледже: появились новые данные о пострадавших Odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, площадь возгорания в Одесском колледже права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилась до более 3 тысяч кв. м.

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