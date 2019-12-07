Пожар в Одесском колледже: количество жертв возросло. Фото, видео

Спасатели нашли еще два тела на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области. Тела двоих погибших нашли на уровне второго этаж в дворовой части здания. Их личности устанавливается.

Пожар в Одесском колледже: количество жертв возросло

Таким образом, количество жертв страшного пожара на улице Троицкой увеличилось до 7. Судьба еще восьми человек, предположительно, находившихся в здании в момент пожара, - неизвестна.

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