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7 декабря • обновлено в 20:16
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Пожар в Одесском колледже: количество жертв возросло. Фото, видео

1.8т
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Спасатели нашли еще два тела на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области. Тела двоих погибших нашли на уровне второго этаж в дворовой части здания. Их личности устанавливается.

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Пожар в Одесском колледже: количество жертв возросло

Пожар в Одесском колледже: количество жертв возросло

Таким образом, количество жертв страшного пожара на улице Троицкой увеличилось до 7. Судьба еще восьми человек, предположительно, находившихся в здании в момент пожара, - неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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