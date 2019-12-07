Пожар в Одесском колледже: количество жертв возросло. Фото, видео

Спасатели нашли еще два тела на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области. Тела двоих погибших нашли на уровне второго этаж в дворовой части здания. Их личности устанавливается.
Пожар в Одесском колледже: количество жертв возросло
Таким образом, количество жертв страшного пожара на улице Троицкой увеличилось до 7. Судьба еще восьми человек, предположительно, находившихся в здании в момент пожара, - неизвестна.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 декабря около 18 часов из-под завалов достали первое найденное тело. Погибшая Анна Бортюк работала в колледже преподавателем математики и информатики.
Кроме того, вечером 5 декабря объявилась одна из пропавших без вести. Это женщина 1981 г.р. по имени Руслана.
6 декабря из-под завалов спасатели достали тела еще двоих жертв пожара.
В ночь на 7 декабря было найдено еще одно тело
Местонахождение еще 8 человек неизвестно.
Пожар, который утром 4 декабря вспыхнул в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, по официальным данным унес жизни пятерых человек.
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