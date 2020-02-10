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10 февраля • обновлено в 18:45
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На юге Одесщины сильный ветер сорвал крыши двух школ. Фото и видео

1.3т
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В селе Десантное Одесской области 9 февраля сильный ветер сорвал крышу спортивного зала в местной школе.

Об этом сообщили в группе Facebook "Про Десантне", – передает Odessa.online.

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По словам замглавы Вилковской ОТГ Александра Санжара, эту крышу ремонтировали всего несколько месяцев назад. На работы из бюджета было выделено 1 млн 200 тыс. грн.

А в селе Белолесье Татарбунарского района Одесской области произошло подобное ЧП. Там из-за сильного ветра также сорвало крышу со здания школы. Как и в первом случае, никто не пострадал.

По информации telegram-канала xydessa, эту крышу тоже ремонтировали недавно, но она не выдержала удара стихии.

На юге Одесщины сильный ветер сорвал крыши двух школ

На юге Одесщины сильный ветер сорвал крыши двух школ

odessa.online

На юге Одесщины сильный ветер сорвал крыши двух школ

На юге Одесщины сильный ветер сорвал крыши двух школ

odessa.online

На юге Одесщины сильный ветер сорвал крыши двух школ

На юге Одесщины сильный ветер сорвал крыши двух школ

odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, непогода оставила без электричества 137 населенных пунктов в Одесской области. На автотрассе М-15 Одесса – Рени было ограничено движение большегрузного транспорта.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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