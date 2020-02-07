На Одесщине чиновники украли у детей 7 млн грн: подробности скандала

На Одесщине чиновники в течение двух лет присваивали 7 млн гривен бюджетных средств, которые предназначались для помощи 190 детям.
Участники организованной группы крали бюджетные средства, оформляя различные виды социальных выплат и пособий на несуществующих детей, якобы родившихся вне учреждений здравоохранения, сообщили в Офисе генерального прокурора.
Чиновники на Одесщине украли у детей 7 миллионов
kiev.sq.com.ua
Следствие считает, что вероятная организатор "схемы" привлекла к совершению преступлений руководителя одного из отделов Управления соцзащиты населения Беляевской райгосадминистрации и заместителя управляющего территориальным отделением одного из банков.
Расследование этого дела контролирует Офис генерального прокурора,
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в другом районе Одесской области чиновники украли у детей полмиллиона гривен.
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