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8 февраля • обновлено в 07:37
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На Одесщине чиновники украли у детей 7 млн грн: подробности скандала

2.6т
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На Одесщине чиновники в течение двух лет присваивали 7 млн ​​гривен бюджетных средств, которые предназначались для помощи 190 детям.

Участники организованной группы крали бюджетные средства, оформляя различные виды социальных выплат и пособий на несуществующих детей, якобы родившихся вне учреждений здравоохранения, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Чиновники на Одесщине украли у детей 7 миллионов

Чиновники на Одесщине украли у детей 7 миллионов

kiev.sq.com.ua

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Следствие считает, что вероятная организатор "схемы" привлекла к совершению преступлений руководителя одного из отделов Управления соцзащиты населения Беляевской райгосадминистрации и заместителя управляющего территориальным отделением одного из банков.

Расследование этого дела контролирует Офис генерального прокурора,

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в другом районе Одесской области чиновники украли у детей полмиллиона гривен.

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Место
Украина Одесса
Теги
дети чиновники коррупция
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