Криклий показал видео спецоперации с танкером "Делфи" в Одессе

Министр инфраструктуры Владислав Криклий обнародовал видео поднятия и буксировки затонувшего в акватории одесского пляжа танкера "Делфи" (DELFI).

В ролике, который чиновник опубликовал на своей странице в Facebook, он отметил, что теперь ответственность за дальнейшую судьбу судна лежит на Администрации морских портов и лично на нем (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Прошло 11 дней, как затонувший танкер DELFI навсегда покинул акваторию пляжа "Дельфин". Нам понадобился ровно 1 месяц, чтобы своими силами полностью провести операцию по поднятию и отдалению танкера", – подчеркнул Криклий, добавив, что судовладелец и его подрядчики не смогли этого сделать за 8 месяцев.

Министр отметил, что дальнейшие процессы с танкером будет под ежедневным контролем.

"Теперь это все перейдет под ответственность АМПУ и персональную ответственность, в том числе, мою. Процесс мы будем контролировать ежедневно", – сказал он.

(Видео – Facebook Владислава Криклия)

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