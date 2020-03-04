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4 марта • обновлено в 12:50
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Интерпол отменил розыск экс-главы ГСЧС Одессы Боделана по трагедии 2 мая

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Интерпол отменил международный розыск бывшего главного спасателя Одесской области Владимира Боделана, которого разыскивали в рамках уголовного дела о событиях 2-го мая в Одессе.

Решение было принято на 111 сессии Комиссии Интерпола по контролю за файлами, написал на своей Facebook-странице адвокат Владимир Мацко (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Еще в ноябре мы получили уведомление, что на 111 сессии Комиссии Интерпола по контролю за файлами 27.01.2020 года будет рассматриваться вопрос удаления красной карты (международный розыск) Владимира Боделана….. В 2016 году наша доблестная Генеральная прокуратура Украины со следственным управлением Национальной полиции, не вручая подозрение, в нарушение процессуального законодательства, нашла крайнего в одесской трагедии 2014 года …. и объявило Владимира Боделана в международный розыск. Правда восторжествовала! Владимиру Боделану хватило терпения и доверия, так как на этом пути мы столкнулись со многими трудностями, однако мы все преодолели и получили желаемый результат – его международный розыск аннулирован", – написал адвокат.

Интерпол отменил розыск экс-главы ГСЧС Одессы Боделана по трагедии 2 мая

Интерпол отменил розыск экс-главы ГСЧС Одессы Боделана по трагедии 2 мая

Владимир Мацко / Facebook

Отметим, что экс-начальника ГСЧС в Одесской области Владимира Боделана обвиняют в бездействии во время пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. После трагедии в отношении него и его зама Руслана Великого было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, которое привело к смерти или другим тяжелым последствиям). По версии украинского следствия, именно бездействие пожарных привело к массовой гибели людей на Куликовом поле в Одессе. Якобы, в тот момент главный спасатель области находился возле Дома профсоюзов и, наблюдая за развитием событий, отдал приказ подчиненным не направлять туда пожарно-спасательные подразделения.

После того, как стал подозреваемым, Боделан покинул Украину и был объявлен в розыск. Вскоре он стал гражданином России и устроился на работу в оккупированном Крыму, где занял должность начальника "крымского филиала федерального казенного учреждения “Центр стратегических исследований гражданской защиты МЧС РФ".

Интерпол отменил розыск экс-главы ГСЧС Одессы Боделана (справа) по трагедии 2 мая

Интерпол отменил розыск экс-главы ГСЧС Одессы Боделана (справа) по трагедии 2 мая

Dumskaya

Как известно, первые пожарные машины прибыли к горящему зданию только через 40 минут после начала пожара, несмотря на то, что пожарная часть находится всего в километре от места происшествия. 2-го мая 2014 года в результате пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе погибли 42 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области в связи с неудовлетворительной работой службы во время пожара в колледже, где погибли 16 человек, уволены начальник местного Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций, генерал-майор Виктор Федорчак и его заместитель, полковник Михаил Вовк.

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Тема
Трагедия 2 мая в Одессе
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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