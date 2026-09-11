Жёлтая горячая вода будет считаться нормой: в трёх крупных городах России снизили стандарты качества коммунальных услуг

В России, в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Березовском, временно смягчили требования к качеству горячей воды. Допустимое содержание железа в ней увеличили на 40 %, а показатель окраски — на 50 %.

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Такое решение приняла компания "Т Плюс" по согласованию с территориальным управлением Роспотребнадзора, пишут российские СМИ. Новые нормативы будут действовать до конца 2032 года. В компании заявили, что изменения якобы не представляют угрозы для здоровья населения.

Проблемы с водой

Решение было принято после длительных проблем с водоснабжением в Екатеринбурге, которые обострились в течение августа. В начале месяца на Западной фильтровальной станции "Водоканала" вышли из строя фильтры, из-за чего почти весь Екатеринбург на несколько недель остался без горячей воды.

В конце августа Роспотребнадзор признал холодную воду в городе некачественной. В четырёх районах Екатеринбурга зафиксировали превышение содержания марганца, алюминия и свободного остаточного хлора. Также возникли проблемы с запахом, мутностью и окраской воды.

Местные жители уже жалуются на состояние воды в комментариях, в частности на её желтый цвет. Изменения связывают с нехваткой бюджетных средств на ремонт и замену фильтров на водоканалах.

Новые показатели

Согласно официальному сообщению, разосланному управляющим компаниям и ТСЖ, допустимое содержание железа в горячей воде увеличили с 0,3 до 0,42 мг/л. Кроме того, предельный показатель окраски повысили с 20 до 30 градусов.

В "Т Плюс" заявили, что это не означает, что горячая вода станет непригодной для использования в быту. По словам представителей компании, её качество и в дальнейшем будет соответствовать санитарным нормам.

Безопасность новых нормативов подтвердил Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области. Специалисты пришли к выводу, что изменения не представляют риска для здоровья жителей.

В компании также заявили, что будут продолжать регулярно проверять пробы горячей воды по всем показателям.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что жители города Энгельс в Саратовской области РФ пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды в своих домах. По их словам, коммунальные услуги пропали с 13 января, и ситуация не изменилась по состоянию на конец месяца. Люди записывают видеообращения к российским властям и говорят, что вынуждены буквально выживать в холодных квартирах.

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