Житель Казани жестоко убил жену на глазах у маленького сына: полиция знала о побоях, но не реагировала

В российской Казани мужчина убил свою жену в квартире на глазах у их маленького сына. Трагедия произошла накануне в жилом комплексе "Светлая долина", куда утром пришла мать погибшей. Она и обнаружила тело 38-летней женщины.

Об инциденте сообщило издание SHOT, которое специализируется на криминальной хронике и имеет источники в силовых структурах. В публикации указано, что на теле женщины были явные следы избиения, а смерть наступила в результате удушения. "Перед смертью ее жестоко избивали", – говорится в сообщении.

Признаки насилия в семье

По данным матери погибшей, муж систематически применял к жене физическое насилие. Женщина неоднократно обращалась с жалобами в полицию, но ситуация не менялась. По ее словам, никаких реальных мер для защиты дочери правоохранители не приняли.

В квартире во время нападения находился трехлетний сын супругов. Ребенок тоже получил тяжелые травмы, что сразу привлекло внимание врачей и следователей. Соседи рассказали, что ранее слышали ссоры, но, как это часто бывает, не вмешивались.

Состояние ребенка и следствие

Медики зафиксировали у мальчика переломы обеих рук. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивают как тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую помощь, но прогнозов пока не делают.

Полиция задержала 39-летнего мужа погибшей по подозрению в убийстве. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". По российскому законодательству подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину и массовых военных преступлений, которые совершает российская армия, эксперты фиксируют рост уровня жестокости внутри самой РФ. Правозащитники и криминологи обращают внимание, что количество убийств с особой жестокостью в стране ежегодно растет.

При этом российские власти все чаще освобождают осужденных за тяжкие преступления, в том числе убийства и сексуальное насилие, от реального тюремного наказания, направляя их в армию для участия в войне против Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в российских оккупационных войсках стремительно растет количество "двухсотых" контрактников, к чему причастны их командиры. Они подсаживают своих солдат на наркотики, отбирают банковские карты и заставляют платить за "право на жизнь". Несогласных просто "обнуляют".

