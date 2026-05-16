Житель Белгорода погиб после падения на дом российской авиабомбы: всплыли подробности

Житель Белгородской области России погиб из-за падения боеприпаса на жилой дом. Инцидент произошел утром 16 мая в поселке Дубовое, что недалеко от областного центра.

Российский региональный оперштаб заявил о падении "фрагментов боеприпасов" на частный дом. В то же время местные паблики сообщают, что речь идет о российской авиабомбе ФАБ.

По данным российского медиа, снаряд упал на дом около пяти утра. После этого власти эвакуировали жителей двух соседних домов. По информации властей, мужчина скончался на месте, от полученных ранений. В доме зафиксировали повреждения кровли, окон и коммуникаций.

Власти страны-агрессора официально не подтвердили и не опровергли информацию о падении именно российской авиабомбы. В то же время, по подсчетам другого медиа, с начала года на территории российского и оккупированного украинского приграничья упали по меньшей мере 24 российские авиабомбы. Для сравнения, в прошлом году таких случаев зафиксировали 143.

Напомним, ранее в Белгородской области РФ российский истребитель во время боевого вылета совершил нештатный сброс авиабомбы ФАБ-500, которая упала прямо на железнодорожное полотно. Боеприпас не взорвался, однако повредил около 25 метров пути. В результате рельсовый автобус "Разумное – Томаровка" частично сошел с рельсов.

Также OBOZ.UA сообщал, глава Кремля Владимир Путинотправил в отставку губернаторов двух приграничных с Украиной российских регионов – Белгородской и Брянской областей. На их места назначил (в статусе исполняющих обязанности) генерала "СВО" Александра Шуваева и экс-главу "правительства ЛНР" Егора Ковальчука – участников инициированных российскими властями "кадровых программ".

