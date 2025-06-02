"Закулисная" игра уже идет: искусственный интеллект назвал имя потенциального преемника Путина

В России официально о передаче власти не говорят, но за кулисами - давно не тишина. Политическая система построена так, что ключевые решения принимаются кулуарно, без публичных сигналов.

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В то же время, аналитики, эксперты и даже искусственный интеллект уже строят сценарии - кто может стать следующим президентом после Владимира Путина. GPT назвал имя возможного преемника.

"Решение о преемнике, скорее всего, принимается в тесном кругу окружения Путина, и оно будет зависеть от многих факторов: состояния здоровья, внутренней стабильности, внешней политики, настроений элит и силовиков", - говорится в сообщении.

Сергей Кириенко

Первый заместитель главы Администрации президента - фаворит системного сценария. Куратор внутренней политики, идеологии, молодежных проектов и пропаганды. Имеет доверие как Путина, так и всей вертикали власти. Отмечается как технократ и мастер политического равновесия. Его кандидатура устроила бы и элиты, и бизнес - без шоковых изменений.

Михаил Мишустин

Действующий премьер-министр. Популярный среди чиновников, технократический, без политической харизмы - что может стать преимуществом в переходный период. Способен удержать аппаратную стабильность, но не имеет силовой или элитной поддержки такого уровня, как Кириенко.

Патрушевы - Дмитрий или Николай

Сын и отец - министр сельского хозяйства и секретарь Совбеза соответственно. Представители силового крыла, тесно связанные с ФСБ. Влиятельные в "старой гвардии", но слишком жесткие для мягкого сценария передачи власти.

Сергей Собянин

Мэр Москвы. Успешный управленец, политически гибкий. Контролирует столицу, имеет поддержку в административном аппарате. Однако не принадлежит к ближайшему окружению Путина, что снижает шансы.

Алексей Дюмин

Губернатор Тульской области, бывший охранник Путина, тесно связан с ФСО. Силовик, которого считают личным ставленником Путина. Имеет сильные позиции в блоке безопасности, но слабые в публичной политике.

По состоянию на 2025 год, наиболее вероятным преемником выглядит именно Сергей Кириенко. В случае передачи власти по сценарию "управляемого транзита", именно он способен гарантировать преемственность режима без хаоса и конфликтов внутри системы. Но в случае резких изменений - экономического или военного кризиса - ситуация может пойти совсем другим путем.

Напомним, в России активно продвигают план смены власти, а главную роль в этом играет Михаил Ковальчук - ближайший соратник российского диктатора Владимира Путина, который контролирует ключевые сферы и окружает президента своими людьми. Медиамагната сейчас считают реальным "человеком №2" в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Михаил Самусь отметил, что на кремлевского диктатора Владимира Путина пытаются влиять как минимум две группы лиц, подходы которых кардинально отличаются. Речь идет об условных "группе войны" и "группе бизнеса".

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