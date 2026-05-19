Задействовали десятки тысяч военных: в России начались масштабные ядерные учения

В Российской Федерации начались очередные масштабные военные учения с привлечением ядерных сил. В рамках маневров традиционно "отрабатывается реагирование на угрозы", которых в риторике Москвы всегда достаточно.

На этот раз масштабы выглядят особенно показательно – с десятками тысяч военных и тысячами единиц техники. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В частности, учения проходят с 19 по 21 мая в условиях якобы "угрозы агрессии". В таких сценариях, как правило, Россия отрабатывает то, что публично называет "защитой".

К маневрам привлечено более 64 тысяч военнослужащих и более 7,8 тысячи единиц техники — цифры, которые больше напоминают полноценную операцию, чем учения.

В учениях принимают участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный флот и Тихоокеанский флот.

Отдельно отрабатывается взаимодействие с ядерными средствами, размещенными в Беларуси – еще один элемент, который официально подается как "плановая подготовка".

В Москве заявляют, что главная цель – "сдерживание противника" и проверка готовности войск.

Фактически же Россия в очередной раз демонстрирует свою любимую практику – регулярные масштабные "репетиции" ядерного сценария.

Как сообщал OBOZ.UA, в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия с участием ракетных войск и авиации. Тренировки проводятся в рамках повышения готовности вооруженных сил к использованию современных средств поражения.

Напомним, в ГПСУ заявляли, что Беларусь продолжает играть вспомогательную роль в войне России против Украины, предоставляя свою территорию и инфраструктуру. В то же время прямой угрозы повторного вторжения с белорусского направления пока не зафиксировано, но пограничники отмечают, что ситуация остается контролируемой, но требует постоянного мониторинга.

