За киберзащиту отвечала фирма сына замглавы ФСБ: новые подробности хакерской атаки на 'Аэрофлот'

За киберзащиту от хакерской атаки на "Аэрофлот", произошедшей 28 июля, отвечала фирма сына замглавы российской ФСБ. В начале июня авиакомпания заключила соглашение о сотрудничестве с интегратором IT-решений "Бастион".

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Важные истории". Компанию "Бастион" в 2018 году основал Борис Королев сын Сергея Королева, первого заместителя председателя ФСБ России.

Что известно

Отец Королева-старшего был близким другом бывшего премьер-министра России Виктора Зубкова, который, по данным журналистов, помог Сергею Королеву сделать карьеру в ФСБ. Источники "Важных историй" считают, что Королев может стать преемником действующего главы ФСБ Александра Бортникова.

Уже через три месяца после регистрации "Бастиона" компания "Цитадель", которая является крупнейшим поставщиком оборудования для интернет-слежения в России (система СОРМ), приобрела 51% ее акций.

23% самой "Цитадели" достались бывшему военному Валерию Битаеву, которого называют ключевой фигурой и доверенным лицом генерала ФСБ Сергея Королева.

По словам знакомых, Битаев присоединился к компании именно для налаживания контактов с силовыми структурами. Летом 2023 года, уже после начала полномасштабной войны против Украины, основатель и владелец "Цитадели" и "Бастиона" Антон Черепанов погиб при непонятных обстоятельствах.

"Согласно новому соглашению с "АФЛТ-Системс" (входит в "Аэрофлот"), "Бастион" должен был работать над защитой данных клиентов и обеспечивать бесперебойную работу всех систем авиакомпании. В "АФЛТ-Системс" и "Бастионе" при подписании соглашения отдельно отмечали, что хотят "цифровой независимости транспортно-логистической сферы" и развития отечественных "суверенных" технологий", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

28 июля в российском аэропорту Шереметьево произошел очередной коллапс, в результате чего десятки рейсов были задержаны или отменены. Проблема возникла из-за сбоя в работе сервисов в результате хакерского взлома. Группировка Silent Crow заявила о якобы полном уничтожении внутренней ИТ-инфраструктуры компании. Впоследствии стало известно, что работа "Аэрофлота" почти остановилась после масштабного сбоя, было невозможно получить полетные планы и даже заправить самолет.

Как сообщал OBOZ.UA, в России из-за угрозы атак дронами 27 июля вводили план "Ковер" в Ленинградской области. В аэропорту "Пулково" не принимали и не выпускали самолеты. По данным одного из росСМИ, ограничения привели к задержанию более 100 рейсов. Впоследствии путинистка Симоньян пожаловалась на атаки и заявила, что украинская сторона пытается расшатать россиян, чтобы они "стали политизированы в другую сторону".

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