В России произошел масштабный коллапс в аэропорту: хакеры заявили о полном уничтожении внутренней ИТ-инфраструктуры 'Аэрофлота'. Фото

В российском аэропорту Шереметьево произошел очередной коллапс, в результате чего десятки рейсов задержаны или отменены. Проблема возникла из-за сбоя в работе сервисов в результате хакерского взлома.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы 28 июля. На выходе из аэропорта образовалась очередь.

"В Шереметьево снова коллапс – десятки рейсов "Аэрофлота" отменены или задержаны, а пассажиры стоят в очереди, чтобы просто выйти из аэропорта. В авиакомпании заявили о "сбое в работе сервисов", – говорится в сообщении.

В понедельник утром, 28 июля, сотни пассажиров "Аэрофлота" были заперты в аэропорту Шереметьево. После нескольких часов ожидания люди решили покинуть аэропорт, однако и это оказалось непросто: в проходах образовались пробки, из-за чего пришлось стоять в очередях.

В авиакомпании объяснили, что произошел сбой в работе информационных систем, из-за которого сервисы работают с перебоями. Причину сбоя "Аэрофлот" не уточнил. Перевозчик предупредил о возможных изменениях в расписании и призвал пассажиров следить за онлайн-табло и объявлениями в терминалах.

В то же время другой Telegram-канал сообщил, что группировка Silent Crow заявила о якобы полном уничтожении внутренней ИТ-инфраструктуры компании.

"Если верить информации, они (хакеры. – Ред.) находились внутри корпоративной сети в течение года – выгружали историю перелетов и готовили диверсию", – указано в сообщении.

Что предшествовало

В России из-за угрозы атак беспилотниками 27 июля вводили план "Ковер" в Ленинградской области. В аэропорту "Пулково" не принимали и не выпускали самолеты. По данным одного из росСМИ, ограничения привели к задержанию более 100 рейсов.

Напомним, в Волгоградской области дроны атаковали электроподстанцию. Взрывы раздавались, в частности, в поселке Октябрьский. На месте прилета вспыхнул пожар, россияне заявили о "падении обломков".

Как сообщал OBOZ.UA, в Ставрополе, который атаковали украинские БПЛА, сообщили о попадании в радиозавод "Сигнал". Этот объект является одним из крупнейших предприятий радиоэлектронного комплекса юга России.

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