Военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III ВВС США, вылетевший с базы Эндрюс, где базируется "борт № 1" Дональда Трампа, прибыл в московский аэропорт Внуково. Причины и цель прилета американского спецборта пока неизвестны.

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Сначала самолёт направился в Ригу, где пробыл два дня, после чего совершил прямой перелёт в Москву. Об этом сообщает российский Telegram-канал "Агентство".

Этот же самолёт находился в Лондоне перед визитом Трампа

Речь идет о борту 07-7181 с позывным RCH4555. Как отмечает Telegram-канал "Можем объяснить", в сентябре 2025 года этот же американский военно-транспортный самолёт приземлился в Лондоне за два дня до государственного визита Дональда Трампа в Великобританию.

14 сентября 2025 года C-17 вылетел из Чарльстона через авиабазу Эндрюс под Вашингтоном и приземлился в лондонском Станстеде. 16 сентября в этот же аэропорт прибыл Трамп с государственным визитом. Его самолет сопровождали другие американские самолеты, вертолеты и наземная техника.

Теперь этот же C-17 оказался в Москве. Утром 25 августа он приземлился в аэропорту Внуково.

Boeing C-17 Globemaster III — это тяжелый военно-транспортный самолет США, предназначенный для перевозки военнослужащих, техники и грузов. Что именно этот самолет доставил в столицу РФ, неизвестно.

В Кремле не знают о цели прилета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российским властям неизвестно, с какой целью американский самолет прибыл в Москву. По его словам, встреч представителей американской администрации в Кремле на этой неделе не запланировано.

Американский C-17 прилетел в Россию на фоне сообщений о возможном визите в Москву спецпосланцев Дональда Трампа — Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. В августе Песков называл их желанными гостями в Москве, однако отмечал, что точной информации об их приезде нет и конкретные даты для такого визита не зарезервированы.

Последний американский спецсамолет прилетал в Россию 13 февраля 2025 года, когда в московский Внуково прибыл Gulfstream C-37B. Он вылетел с авиабазы Эндрюс, сделал остановку в Роттердаме, а затем направился в Москву. В тот день Россия освободила американца Марка Фогеля, а США, в свою очередь, отпустили россиянина Александра Винника.

Напомним, спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны были приехать в Киев 24 августа, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины. Однако их визит не состоялся.

Как писал OBOZ.UA, 24 августа 2026 года президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Виткофф и Кушнер пока не планируют приезжать в Киев. По его словам, американская сторона не видит достаточных предпосылок для достижения результата в переговорах. Главной проблемой он назвал отсутствие готовности России к установлению мира.

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