"Вы знаете нашу позицию": в окружении Путина цинично высказались по поводу "заморозки" войны

В Кремле в очередной раз заявили, что Россия не рассматривает прекращение боевых действий против Украины по нынешней линии фронта. Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков назвал неприемлемыми предложения о "замораживании" войны на текущей линии соприкосновения.

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Об этом пишут российские пропагандистские ресурсы со ссылкой на заявление Ушакова. Представитель Кремля также прокомментировал сообщения американских СМИ о якобы "тихой дипломатии" между Вашингтоном и Москвой.

В Кремле выступили против "замораживания" войны

Ушаков отвечал на вопросы о предложениях, поступающих от ряда иностранных стран, о прекращении войны по нынешней линии фронта.

Помощник Путина заявил, что такой сценарий для Москвы неприемлем.

"Вы знаете нашу позицию, она исключает это", – цинично заявил Ушаков.

Таким образом, в Кремле в очередной раз дали понять, что не согласны на прекращение боевых действий без выполнения российских требований. Москва продолжает отвергать вариант, при котором нынешняя линия соприкосновения стала бы фактической границей прекращения войны.

В Кремле прокомментировали "тихую дипломатию" с США

Отдельно Ушакову задали вопрос о публикациях американских СМИ о так называемой "тихой дипломатии" между США и Россией.

Помощник Путина прокомментировал непубличные контакты в привычной для Кремля манере.

"Дипломатия обычно ведется тихо. Если о чем-то громко говорят, это уже не дипломатия, это уже публичные заявления, видимо", — сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия не рассматривает возможности прекращения агрессии против Украины в ближайшем будущем. Кремль намерен продолжать полномасштабную войну как минимум до 2028 года. Такой прогноз дали в ЦПД.

Желание российского диктатора Путина продолжать войну подтверждают намерения Москвы после выборов в Госдуму РФ мобилизовать еще несколько сотен тысяч россиян, о чем стало известно украинской разведке.

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