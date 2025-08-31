Валит черный дым: в Подмосковье возник мощный пожар на складах, были слышны взрывы. Видео

В городе Балашиха под Москвой в воскресенье, 31 августа, прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар, в небо поднялся высокий столб черного дыма. Огонь охватил складские помещения.

Видео дня

Кадры ЧП публикуют российские Telegram-каналы. Ссылаясь на очевидцев, росСМИ пишут, что в Балашихе были слышны взрывы.

Над местом пожара виден высокий столб густого черного дыма.

В МЧС Московской области заявили по состоянию на 11:18, что гасят склады на улице Звездной, 11.

Площадь пожара достигла 4000 квадратов, тушение осложнялось "сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения".

Предварительно, пострадавших нет.

К тушению пожара привлекли более 80 специалистов и 30 единиц техники, в частности вертолеты Ми-8 и Ка-32.

По состоянию на 12:36 в МЧС РФ заявили, что пожар в Балашихе "локализован на 4000 квадратах".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 августа Силы обороны нанесли новые удары по Сызранскому и Краснодарскому НПЗ. В Генштабе заявили, что операцию провели в рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставок горючего в воинские части оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!