В центре Москвы взорвался автомобиль: что происходит. Видео

В центре столицы страны-агрессора России Москве днем в среду, 2 июля, прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, взорвался автомобиль.

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Инцидент произошел в Старопименовском переулке. Об этом сообщили российские пропагандистские издания, опубликовав кадры з места происшествия.

"Со слов очевидцев, было несколько взрывов, сгорело минимум два автомобиля", – утверждают российские Telegram-каналы.

На кадрах видно сгоревший дотла легковой автомобиль, от которого остался только кузов. Также заметны повреждения на передней части машины, стоящей рядом.

РосСМИ с ссылкой на МЧС пышут, что по предварительным данным, пожар произошел якобы из-за короткого замыкания. "Взрывов не было – звуки, которые слышали очевидцы, являются характерными для возгорания автомобиля", – утверждают пропагандисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в России произошла очередная авиакатастрофа с военным самолетом. В Нижегородской области разбился бомбардировщик Су-34, который роспропаганда сперва приняла за истребитель Су-27.

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