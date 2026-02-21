В российском Татарстане устроили истерию из-за атаки 'украинских Шахедов'. Фото и видео

В российском Татарстане 21 февраля пожаловались на "атаку дронов". При этом особую истерику у россиян вызвало то, что беспилотники, которые они наблюдали в небе, якобы очень напоминают по форме иранские "Шахеды".

Кадры с "украинскими Шахедами" жители Татарстана публиковали в сети. Особой пикантности ситуации добавляет то, что именно в Татарстане россияне собирают ударные дроны, которыми каждый день атакуют Украину.

"Шахеды" возвращаются домой?

С утра в российском сегменте Telegram обсуждают "атаку дронов" на Татарстан. При этом появлялись сообщения, что они якобы очень похожи на "Шахеды".

В сети даже публиковали фотографию с таким ударным дроном, якобы сделанную в городе Альметьевск. Правда, впоследствии выяснилось, что изображение было создано с помощью графических редакторов и, как пишет Exilenova+, "вброшено на украинские каналы".

В то же время распространилось по сети и видео с дроном, пролетающим над жилыми домами в, как заявлено, одном из городов Татарстана.

При этом пикантности ситуации добавляет то, что именно в Татарстане расположена особая экономическая зона "Алабуга", где расположены основные мощности по сборке иранских "Шахедов" на территории РФ.

"Карма возвращается. Мониторинговые каналы пишут, что дроны, похожие на "Шахеды", атакуют Татарстан. В Татарстане производят дроны этого типа", – пишет NEXTA Live.

Действительно ли долетевшие до Татарстана дроны были похожи на "Шахеды", или нет – не так и важно. Ведь в итоге они наделали там немало шума.

Так, около полудня по киевскому времени местные татарстанские издания начали считать "взрывы в небе над Альметьевским районом": отсчет стартовал с трех.

Впоследствии атаку подтвердили представители местной власти.

В частности, глава Альметьевского района заявила, что удар был направлен на неназванные промобъекты.

"Зафиксирована попытка массированной атаки БпЛА на производственные объекты. Системы противовоздушной обороны и средства РЭБ работают в усиленном режиме. Угроза нейтрализуется", – цитируют росСМИ слова чиновницы.

Жители Татарстана остались без Масленицы

Атака так напугала жителей Татарстана, что в школах Казани и Иннополиса детей согнали в "предусмотренные защитные зоны". Их государство-агрессор, готовившееся к полномасштабному вторжению в соседнее государство и почему-то не подумавшее, что может прилететь и по нему, "предусмотрело" в спортзалах, коридорах и подвалах.

Также жители Татарстана в этом году останутся без "исконного" для этого региона праздника – Масленицы: празднование было отменено из-за угрозы атаки дронов.

С досугом в этот день в Татарстане вообще будет не очень: из-за дронов отменили также "все дополнительные занятия, кружки и мастер-классы в учреждениях культуры", закрыт вход в парк "Черное озеро" в Казани, где приостановили работу каток и прокат оборудования.

Аэропорт Казани прекратил работу из-за объявления "плана Ковер": там 12 часов дня по киевскому времени было задержано 22 самолета на вылет и 28 – на прилет. Семь рейсов отменили вовсе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в российском Нефтегорске дроны атаковали газоперерабатывающий завод.

Результативность атаки на "две промышленные площадки" признали даже представители местной власти. На месте прилета вспыхнул пожар.

