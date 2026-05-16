В российском Пятигорске произошел мощный взрыв на АЗС, поднялся огненный гриб: момент попал на видео

16 мая в российском городе Пятигорск прогремел взрыв на автозаправочной станции. В результате вспыхнул пожар, а над городом поднялся дым.

Предварительно известно, что из-за взрыва пострадали два человека. Об этом сообщают местные паблики.

Также, по предварительной информации известно, что взрыв произошел во время разгрузки газовоза. После этого возник пожар, а затем взрыв.

Озадаченные россияне публикуют в сети видео, на которых видно высокий столб дыма, поднимающийся в небо.

Обстоятельства инцидента и точные масштабы разрушений, по состоянию на момент публикации, выясняются.

Напомним, в ночь на субботу, 16 мая, в Ставропольском крае РФ пожаловались на атаку беспилотников. Целью дронов в очередной раз стало одно из крупнейших предприятий химической промышленности России "Невинномысский Азот".

Также OBOZ.UA сообщал, в российской Рязани с 15 мая был введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение приняли региональные власти после ночной атаки по нефтеперерабатывающему заводу города и, соответственно масштабного пожара на предприятии, из-за которого в Рязани выпал "нефтяной дождь".

