По ночам не дают спать взрывы и воздушная тревога: россияне выбрали грязное море в Анапе вместо оккупированного Крыма

Нынешний курортный сезон в России не задался. Сначала крушение российских танкеров с мазутом, экологическая катастрофа, залитые нефтепродуктами пляжи и отравленное море. В июне вода у побережья была слишком холодной, поэтому сезон перенесли на июль. Однако россиян пугает не столько мазут, а взрывы на территории оккупированного Крыма, поэтому им пришлось выбирать между дорогим Сочи и грязной Анапой.

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Россияне рванули в грязную Анапу

Несмотря на грязные от мазута и закрытые пляжи Анапы, россияне все-таки поехали туда отдыхать. Хотя незаконные власти оккупированного Крыма очень надеялись, что российские туристы этим летом предпочтут полуостров.

Но не тут-то было. Россиян пугают взрывы на Крымском полуострове, воздушные тревоги, перекрытый Керченский мост. Это намного страшнее, чем закрытые пляжи Анапы.

Как рассказывают отдыхающие, народу в этом году в Анапе меньше.

"Хоть все пляжи официально закрыты и над ними реет красный флаг, который "говорит" об опасности, все равно на песке расставлены шезлонги, навесы. За их использование берут по 300-400 руб. в час (150-200 грн). Не все кафе и столовые открыты, владельцы думали, что туристов не будет. Теперь кто может, открывают свои заведения, хотят заработать", – делится туристка из Челябинска Евгения.

На многих пляжах уже убрали песочные валы, которые ограждали территорию от выбросов мазута. Отдыхающие плещутся в море до самого заката. Некоторые обращают внимание на то, что их обувь частенько пачкается черным дурно пахнущим мазутом, но россиян это не смущает.

"Мы до последнего сомневались, ехать ли в Анапу. Однако ситуация в Крыму нас настораживает. Практически каждую ночь там летают дроны, звучит воздушная тревога, раздаются взрывы. Знакомые приехали оттуда и говорят, что часто по ночам просыпались от выстрелов. Они не отдохнули, не выспались. Зачем такой отдых? А тут свое море, мазута мы не видели. Не понимаю, зачем власти держат пляжи закрытыми", – делится москвичка Виктория.

Берег пляжа похож на болото

Правда, местные анапские власти проводят рейды по закрытым пляжам. Туристов только предупреждают об опасности для их здоровья, просят не купаться в море, раздают брошюры с адресами больниц.

А недавно в российской прессе появились сообщения, что там обнаружили девять нелегальных пляжей. Мол, никто им работать не разрешал, а они работали. Тех, кто обслуживает такие пляжи, оштрафовали.

Но россияне продолжают ехать в Анапу.

"Мы остановились в гостинице, народу там хватает. Не все идут к морю, часть гостей сидят возле бассейна. Но никто не уезжает, наоборот, людей становится все больше. А ехать больше некуда. В Сочи дорого. В Геленджике недавно открыли аэропорт – хозяева гостиниц, апартаментов тут же взвинтили цены. В Крыму опасно, там стреляют. Остается только Анапа", – рассуждает туристка из Ленинградской области.

Кстати, в анапских гостиницах теперь в бассейн пускают даже тех, кто не живет на территории отеля. Таким образом они зарабатывают на тех, кто боится купаться в грязном море.

Отдыхающие россияне жалуются, что на центральном пляже Анапы воняет гниющими водорослями, их в огромном количестве выбрасывает на берег. А на поверхности воды радужная пленка – признак мазута. Сам вид моря на центральном пляже вызывает ужас, иногда кромка моря похожа на болото. А любителей купаться в море пугает резкий запах водорослей.

Но когда всю эту грязь убирают либо море само все это уносит с берега, то на пляже достаточно людно. Поскольку центральный пляж песочный, тут любят отдыхать с детьми.