В российской армии после неудач на войне начали молиться у мощей Дмитрия Донского. Видео

В армии страны-агрессора, после неудач на фронте, начали проводить молебны перед мощами князя Дмитрия Донского, которого в Российской православной церкви называют небесным покровителем русского войска. Ранее церковь предлагала доставить часть мощей в зону боевых действий, а глава Кремля Владимир Путин публично одобрил эти планы.

Видео дня

Мощи уже пронесли по Москве во время общегородского крестного хода, где их назвали символом будущей победы России. Об этом сообщает "Агентство. Новости" со ссылкой на минобороны РФ.

В российской армии начали проводить молебны по случаю так называемого "приобретения" мощей князя Дмитрия Донского.

Российских военных привели на молебен

Видео с богослужения обнародовало Министерство обороны РФ. На кадрах двое мужчин в военной форме, вероятно курсанты военного вуза, крестятся перед иконостасом в храме, посвященном святому благоверному великому князю Дмитрию Донскому. Затем священник проводит службу перед другими военнослужащими.

В российском минобороны заявили, что богослужение приурочили к "обретению" мощей, которые в РФ считают святыней и символом небесного покровительства российскому войску. В ведомстве также подчеркнули особое значение образа Дмитрия Донского для российских военнослужащих, связав его с военной доблестью, преданностью государству и защитой родины.

"Для наших военнослужащих князь Дмитрий Донской является одним из особо почитаемых образов военного служения", – говорится в сообщении.

В РФ решили задействовать святыню в войне – Путин не против

Ранее в российской армии проводили молебны перед иконами с образом Спаса Нерукотворного, которые армии передавал Путин.

Как отмечает "Агентство. Новости", в конце августа РПЦ заявила о так называемом "втором обретении" мощей Дмитрия Донского, на что положительно отреагировал Путин, назвав это событие "чудесным".

После этого представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе поддержал идею передачи части мощей на фронт. Российский диктатор подтвердил, что знает о соответствующих планах РПЦ, тем самым фактически одобрив их.

В воскресенье мощи Дмитрия Донского пронесли по Москве во время общегородского крестного хода. Во время трансляции на одном из телеканалов это событие представили как духовную поддержку России в войне и ее "безусловной" победы.

Напомним, ранее стало известно, что РПЦ официально утвердила как минимум 12 молитв, связанных с войной против Украины и поддержкой российской армии. Среди них – обязательная молитва "о Святой Руси", которую читают во всех храмах РПЦ, а также тексты для военных и членов их семей.

Как писал OBOZ.UA, священники Российской православной церкви провели в Перми молебен и объехали весь город с иконой Божией Матери "Пермская". Так они надеются защитить город от атак украинских беспилотников, которые уже стали регулярным явлением.

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