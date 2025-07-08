В России заговорили о переформатировании системы военного образования: в ЦПД объяснили, что задумал Кремль

Россия планирует переформатировать систему военного образования с целью готовности страны на случай новых войн. 10-летний проект в военных вузах РФ адаптируют под опыт агрессии против Украины.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации. Там отметили, что соответствующие действия указывают на планы страны-агрессора в будущем продолжать свои захватнические действия.

О необходимости изменения системы военного образования заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"В рамках 10-летнего проекта "Военное образование – на службе отечеству" в российских военных вузах будут адаптированы программы под опыт вооруженной агрессии против Украины и заложены "перспективные требования" на случай новых войн. Также планируется расширение сотрудничества с гражданскими вузами, которые по запросу Минобороны будут готовить IT-специалистов и специалистов по искусственному интеллекту для армии", – говорится в сообщении ЦПД.

В ведомстве отметили, что речь идет не об оборонительных мерах, а о целенаправленной подготовке к будущей агрессии. Это является еще одним свидетельством того, что вся "миротворческая" риторика со стороны России лишь прикрытие. Образовательные инициативы такого характера свидетельствуют о намерениях государства-агрессора продолжать захватническую политику.

"Мировое сообщество должно понять: если не остановить агрессора сейчас, боль и страдания, которые приносит Россия, будут только приумножаться", – указано в сообщении.

Напомним, в России хотят открыть 15 новых высших учебных заведений до 2034 года. Но вместо получения гражданского образования студенты будут получать военные специальности. Таким образом руководство Кремля поощряет молодежь связать свою жизнь с войной.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в России заговорили о необходимости введения в школах военной подготовки, причем даже не в 10 – 11 классах, а начиная с пятого. То есть речь идет о детях, которым всего по 10-11 лет.

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