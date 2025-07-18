В России вспыхнул масштабный пожар на территории воинской части. Видео

Масштабный пожар 18 июля происходит на территории воинской части в российском Ростове-на-Дону. О пострадавших пока не сообщается, однако очевидцы утверждают, что на место пожара кроме спасателей заехало несколько машин скорой помощи и одна реанимация.

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Официально о чрезвычайном происшествии не сообщает ни власти города, ни спасатели. Однако в местных пабликах люди рассказывают, что пожар достиг площади 400 кв. м.

Сейчас горят весь второй этаж и кровля здания воинской части.

Пожар произошел на территории воинской части на перекрестке проспекта Соколова и Красноармейской улицы в Ростове. По данному адресу находится в/ч 74330. Это региональный учебный центр связи южного военного округа России.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Казани сообщили о падении легкомоторного самолета на дом. Однако впоследствии история заиграла новыми красками: оказалось, что инцидент случился не с самолетом, а с новейшим российским беспилотником "Альтиус". Он рухнул на жилой дом во время испытательного полета.

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