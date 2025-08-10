В России сорвался газ на крупнейшем заводе, где производят соду: много пострадавших. Фото и видео

В Башкирии произошел взрыв на крупнейшем российском заводе, который производит соду. Причиной инцидента стала разгерметизация технологического трубопровода во время подготовки к капитальному ремонту.

Видео дня

Количество пострадавших стремительно в городе Стерлитамак на территории "Башкирской содовой компании" растет и уже достигло 38 человек, среди которых многие в тяжелом состоянии. Большинство из них находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, сообщают росСМИ.

Свидетели происшествия публикуют в соцсетях видео, на которых видно густой белый дым, покрывший значительную часть предприятия. Некоторые работники, получившие травмы, лежали на земле на безопасном расстоянии, ожидая помощи.

Причины взрыва на российском заводе

Взрыв газа в здании "Башкирской содовой компании" произошел из-за разгерметизации технологического трубопровода, сообщили в пресс-службе компании.

"Во время подготовки к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза сварным швом", – говорится в сообщении компании.

Что известно о пострадавших

По информации Министерства здравоохранения РФ, у пострадавших диагностировали отеки легких, химические ожоги глаз и дыхательных путей, а также отравление хлором. Всех доставили в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Более 30 человек, по информации помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова, находятся в реанимации и отделении интенсивной терапии. В момент ЧП в эпицентре находилось 50 человек.

Региональный Следственный комитет открыл уголовное производство по факту нарушения требований промышленной безопасности. На месте аварии работают следователи, спасатели и специальная техника, привлечено более 40 человек и 15 единиц оборудования для ликвидации последствий.

После взрыва на заводе в Стерлитамаке могла произойти утечка хлора. Жителям близлежащих районов рекомендуют закрыть окна. На месте работает лаборатория Минэкологии Башкортостана, специалисты берут пробы и контролируют качество воздуха.

Как сообщал OBOZ.UA, в России произошло очередное происшествие с летальным исходом с участием "героя СВО". Ранее судимый россиянин, вернувшийся с войны, в Тульской области во время ссоры со знакомыми, с которыми распивал алкоголь, взорвал гранату.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!