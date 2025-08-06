Сначала просто выпивали: в России участник войны против Украины взорвал гранату и самоликвидировался вместе с 'товарищами'. Фото и видео

В России случилось очередное происшествие с летальным исходом при участии "героя СВО". Вернувшийся с войны ранее судимый россиянин в Тульской области в ходе ссоры со знакомыми, с которыми распивал алкоголь, взорвал гранату.

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Подрывник погиб сам и забрал с собой еще троих россиян. Об этом пишет российское оппозиционное издание ASTRA.

Что известно

Взрыв, как утверждают в региональном управлении Следственного комитета РФ, прозвучал вечером 5 августа возле одного из частных домов в населенном пункте Куркино Тульской области.

"В результате детонации взрывного устройства погибло четверо мужчин", — гласит официальное сообщение.

В СК больше никаких подробностей не сообщили, отметив лишь, что возбудили уголовное дело.

Тем временем журналисты ASTRA узнали, что причиной взрыва стала детонация гранаты. Ее с войны против Украины привез 32-летний военнослужащий армии РФ Алексей Курвяков.

Биография у "героя СВО" у Курвякова была богатой: он был неоднократно судим за вымогательство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и другие преступления.

"В одной из местных публикаций мужчина с такой же фамилией из села Куркино упоминается в деле о "серийных вымогателях". Сообщается, что Курвяков ранее отбывал также наказание за грабежи — "получил три года и 10 месяцев за два гоп-стопа за вечер на улицах города Ефремов", – утверждают журналисты.

5 июля, в канун своего дня рождения, Курвяков выпивал вместе со знакомыми — Савелием, его отцом и Андреем. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. И тогда Курвяков достал гранату и взорвал ее. Трое погибли на месте, четвертый скончался по пути в больницу, пишет ASTRA со ссылкой на местных жителей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в минувшие выходные в Чечне похоронили трех кадыровцев, которых на Курщине забили до смерти российские военные. Причиной для расправы якобы стало то, что убитые сбежали из расположения и скрывались, но их нашли и "наказали" за дезертирство.

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