В России разбился военно-транспортный самолет АН-22: на борту было семь человек

Утром 9 декабря в России разбился военно-транспортный самолет АН-22. На момент авиакатастрофы на борту было семь человек.

Видео дня

Самолет упал на территории Ивановской области. Об этом сообщают российские СМИ.

Подробности аварии

Очевидцы рассказывают, что самолет упал в Фурмановском районе на северо-западе Ивановской области России. Некоторые источники пишут, что борт упал в реку Уводь.

Позже оперативные службы подтвердили, что крушение военно-транспортного самолета Ан-22 в Ивановской области произошло в районе Уводьского водохранилища. Фрагменты самолета найдены на воде.

По предварительной информации, все члены экипажа погибли при крушении самолета. На месте аварии продолжают работать экстренные службы. Также известно, что последний раз самолет выходил на связь около 11:00 по местному времени.

Новость дополняется…