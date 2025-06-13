В России признались в потере Су-25 и заявили, что 'все нормально'

В России признались в катастрофе с самолетом Су-25. Причины и подробности потери штурмовика оккупантов не раскрываются, однако пилоту якобы удалось выжить.

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Об этом сообщил связанный с военной авиацией ВС РФ Z-блогер Fighterbomber. Причины и подробности потери штурмовика оккупантов не раскрываются, однако пилоту якобы удалось выжить.

"Потерпел аварию Су-25. Летчик спасен. Все нормально", – написал Fighterbomber.

То, что потеря еще одного военного борта для россиян – это уже "нормально" – подтверждают и реакции под сообщением. Большинство из них свидетельствуют о восторге от новости. Об этом же свидетельствуют и комментарии под сообщением об авиакатастрофе: пока одни утешают себя тем, что "главное, что пилот жив" – другие наперегонки гордятся тем, что "наши рискуют и наступают" и "героически уничтожают противника в зоне СВО". При этом в самой заметке нет ни слова о том, что авария произошла на территории Украины или хотя бы российского приграничья.

Су-25- это советский одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью в условиях визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные медленные цели (вертолеты и транспортные самолеты). На вооружение этот самолет был принят в 1981 году.

По состоянию на 21 апреля 2025 года эксперты Oryx нашли фото или видео подтверждения безвозвратной потери Россией минимум 38 штурмовиков Су-25, еще ряд были повреждены. Реальные же потери могут быть значительно выше.

Напомним, потери авиации в июне действительно могли стать для россиян "нормальными". Ведь после впечатляющей операции СБУ "Паутина", в ходе которой 1 июня было уничтожена или повреждена 41 единицу авиатехники (преимущественно стратегические бомбардировщик), Силы обороны нанесли новый удар. 9 июня стало известно, что украинские воины атаковали аэродром "Саваслейка": там были поражены самолеты МиГ-31 и Су-30/34.

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