В России придумали, как увеличить количество годных к военной службе: в ЦПД раскрыли подробности

Правительство РФ приняло новую стратегию, направленную на существенное увеличение числа граждан, годных к военной службе. Соответствующее распоряжение уже вступило в силу.

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Это – очередной сигнал о том, что Россия готовится к затяжной войне. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

"Российское правительство издало распоряжение, которым приказало существенно увеличить количество годных к военной службе", – говорится в сообщении.

Согласно новым нормам, к 2030 году доля непригодных к службе должна быть не более 17,5%, а к 2036 году – не более 16%. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял около 19%.

Для достижения этих целей в России утвердили "концепцию федеральной системы подготовки граждан к военной службе". Документ предусматривает масштабную программу физической подготовки молодежи, продвижение культа "здорового образа жизни", а также пропаганду "традиционных ценностно-смысловых и нравственных ориентиров".

В частности, к 2036 году 90% российской молодежи должны систематически заниматься спортом и проходить программы "доподготовки" к службе.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что подобные документы свидетельствуют о том, что единственный сценарий, который рассматривает Кремль – это длительная война с Украиной.

"С начала полномасштабного вторжения в Украину пропаганда войны и подготовка человеческого ресурса для пополнения армии стала главным смыслом внутренней российской политики. Это очередное свидетельство того, что единственный сценарий, который сейчас рассматривают в Кремле, – продолжение войны. Только усиление давления мирового сообщества способно заставить Путина остановиться", – отметили там.

Напомним, в России создают новую систему детской подготовки к войне. Начиная с 2026 года, школьники с 7 лет будут участвовать в соревнованиях по пилотированию БПЛА.

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