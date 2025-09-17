В России похвастались 'демобилизацией' осла, но умолчали о жестоком убийстве: в сети указали на цинизм. Фото и видео

В России хвастаются "геройской демобилизацией" ослика Жорика, который годами возил снаряды на фронте. В то же время российские солдаты жестоко замучили и расстреляли украинского коня.

Видео дня

Похоже, историей о "спасении" одного животного россияне решили отвлечь общественность от коня, которого просто убили ради развлечения. Но пользователи соцсетей шокированы и выражают свое возмущение.

"Увлекательная" история заботы о Жорике

Ослика Жорика, который годами служил в гвардейском полку оккупантов, перевезли в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге. "Заботливые" российские чиновники и зоопарк организовали перевозку с "максимальным комфортом", чтобы ослик не почувствовал стресса. Пропагандисты показали это как доказательство гуманности и заботы – мол, ослик теперь "счастлив, под наблюдением ветеринаров и готов к посетителям".

Убийство лошади ради развлечения

В то же время в сети появились видео, на которых российские солдаты пытают и расстреливают лошадь только потому, что она "украинская". Убийство беззащитного животного было для них "развлечением" и радостным моментом службы.

Одного из участников преступления – 20-летнего Хузина Булата Рамисовича из Татарстана – уже идентифицировали.

Пользователи соцсетей не сдерживают эмоций. Люди указывают, что, пока Россия хвастается "демобилизацией" ослика, мир стал свидетелем настоящей жестокости. Они возмущены, что пропагандисты замалчивают подобные случаи, пытаясь создать фальшивую картину "заботы и доброты".

История Жорика, которой хвастаются российские СМИ, выглядит цинично на фоне видео с убитой лошадью. Пользователи комментируют, что "спасли ослика, а хорошего умного коня просто расстреляли ради забавы".

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты в очередной раз показали свое жуткое нутро. Военные преступники РФ убили краснокнижных животных в заповеднике Аскания-Нова. Они сами выставили в соцсети фото, чтобы похвастаться своими "достижениями".