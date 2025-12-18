В России похвастались, что 'перевыполнили' план по добровольцам в 2025 году

В России в 2025 году почти 410 тысяч человек якобы добровольно вступили в ряды армии. Таким образом российское министерство "обороны" выполнило и даже перевыполнило план по привлечению добровольцев в войну против Украины.

Об этом заявил глава указанного ведомства Андрей Белоусов. В свою очередь российские оппозиционные издания предположили, что чиновник, учитывая объемы заключенных в РФ, сказал правду.

Похоже на правду

"На военную службу по контракту добровольно поступило почти 410 тысяч граждан. Практически две трети из них – молодые люди до 40 лет, треть имеет либо высшее, либо среднее специальное образование", – сказал Белоусов и уточнил, что план комплектования армии РФ в этом году перевыполнен.

Российская оппозиция добавила, что обнародованные министром данные очень похожи на социологический портрет российских заключенных. Как известно, подавляющее большинство российских "добровольцев" – именно заключенные.

Таким образом, эти данные – едва ли не единственные из правдивых, которые предоставил Белоусов.

Не похоже на правду

Отдельно российский министр отметил, что "ключевой задачей" для Москвы на следующий год является сохранить и нарастить "набранные темпы наступления" в Украине. Он также подчеркнул, что армия страны-агрессора должна быть "готовой к любому развитию" событий, и среди прочего – к военному конфликту с НАТО в Европе.

"Обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в течение ближайшего десятилетия. Об этом говорят решения, которые были приняты на саммите Североатлантического альянса, также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО", – отметил Белоусов.

Расходы агрессоров

По его словам, в 2025 году непосредственно связанные с войной расходы государственного бюджета страны-агрессора "составили 5,1% валового внутреннего продукта".

Белоусов привел также прогноз министерства экономики РФ, в котором общий объем российского ВВП в этом году должен составить 217,3 триллиона рублей (около 2,7 трлн долларов). Следовательно, расходы на войну с Украиной можно оценить в 11,1 триллиона рублей (примерно 137 млрд долларов).

Как сообщал OBOZ.UA, также Белоусов на совещании у диктатора Владимира Путина в очередной раз соврал о полной оккупации украинского Купянска.

