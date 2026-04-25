Так называемый "южный окружной военный суд" – организация находится в Ростове-на-Дону, – приговорил двух пленных украинских защитников Мариуполя к 18 годам колонии строгого режима. 25-летнему наводчику артиллерийского взвода Виталию Слободенюку и 24-летнему водителю гаубичного дивизиона Богдану Голованову ставят в вину "участие в террористическом сообществе" и соответствующих "учениях".

Об этом сообщает так называемая прокуратура самопровозглашенной ДНР. Именно ее прокуроры выдвигали "официальное" обвинение украинским военным.

По их версии, оба военных еще 2021 году присоединились к полку "Азов", прошли военное обучение, а в 2022-м попали в российский плен.

Также российская прокуратура сообщила об увеличении срока для другого пленного из "Азова", 30-летнего Руслана Колодяжного. Его еще в 2023 году так называемый суд самопровозглашенной ДНР приговорил его к 26 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве двух гражданских в Мариуполе.

Цинизм российских прокуроров зашкаливает – как тогда они отмечали в суде, Руслан Колодяжный, "находясь на боевых позициях в жилых домах Мариуполя, совершил серию убийств мирных жителей по приказам командования".

Теперь ему увеличили наказание до 29 лет – уже по "террористическим" статьям из-за связи воина с "Азовом".

Другие дела

В оккупированном Крыму российский суд приговорил бывшего украинского военного Руслана Черного-Швеца к 18 годам лишения свободы. Его обвинили в так называемой "государственной измене", связанной с якобы передачей информации украинским спецслужбам.

Как сообщал OBOZ.UA, в России исчез осужденный Никита Журавель, которого ранее жестоко избил сын главы Чечни. Связь с ним потеряна еще в конце декабря во время этапирования, и с тех пор нет никаких подтверждений, что он жив. Адвокат и родственники выражают серьезную обеспокоенность его судьбой.

В России умер в заключении 65-летний художник-ювелир Александр Доценко, осужденный по делу об "оправдании терроризма". Ему приписывали авторство листовок "Путиняку на гиляку".

