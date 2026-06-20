В Волгоградской области России прошли учения по массовой мобилизации граждан. На эти мероприятия были приглашены профильные чиновники из администраций соседних российских регионов, Крыма и ОРДЛО.

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Об этом сообщает "Радио.Свобода". Кремлевские чиновники назвали такие мероприятия "текущими вопросами" и "процессом мирного времени".

Россия готовится к мобилизации

Как сообщается, в учениях принимали участие 17 сотрудников мобилизационных органов исполнительной власти региона и администраций Астраханской и Ростовской областей, Республики Калмыкия, а также временно оккупированных Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Как стало известно, 17 июня их собрали на учениях в Волгограде, а на следующий день они продолжились в Волжском и поселке Средняя Ахтуба.

"Цель – рассказать, как проводится мероприятие, и поделиться опытом. Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени, он ведется постоянно. Проводятся тренировки, отрабатывается документация, обучаются люди — это текущие вопросы", – заявил глава отдела мобилизационной работы Волжского Олег Филимонов.

В аппарате губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова утверждают, что подобные учения"проводятся по плану" ежегодно. В то же время в Пензенской области полицейские, росгвардейцы и сотрудницы военкоматов организовали массовые облавы на мужчин в самой Пензе, Каменке и Кузнецке. Горожане заявляют, что мужчин заставляют подписывать контракт с Министерством обороны России.

Скрытая мобилизация, как отмечает "Радио.Свобода", коснулась и студентов Волгоградского медуниверситета. Там юношей агитируют поступать в Войска беспилотных систем России, рекламируя их как "новый элитный род войск". Но при этом ребятам не объясняют, что такой контракт является бессрочным на время действия указа Владимира Путина о мобилизации на территории РФ.

Напомним, Россия активизировала кампанию по вербовке студентов в армию. Молодым людям обещают, чтоконтракт заключается "всего на год" и они будут в безопасности. По всей России в учебных заведениях уже прошло более 200 агитационных встреч, однако никто из юношей на предложение не согласился.

Как сообщал OBOZ.UA, в стране-террористке началась новая волна отчислений студентов из военно-учебных центров. Причиной становится их отказ после завершения обучения заключать контракт с Министерством обороны.

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