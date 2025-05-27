В России детей готовят к войне: в ЦПД рассказали о 'спецучебнике' для 8-9 классов

В России обучение детей превращается в системную военную подготовку. Пособие по беспилотникам (БпЛА), которое появилось еще в прошлом году, отныне официально внедрено как обязательный учебник для учащихся 8-9 классов.

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Его будут изучать на уроках трудового обучения. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

"В школах РФ все активнее внедряют военную подготовку. На днях пособие по БпЛА для 8-9 классов, появившееся еще в прошлом году, получило статус учебника для обязательного использования на уроках труда", – говорится в сообщении.

Отмечается, что введение обязательного школьного курса по БпЛА происходит в рамках программы "кадры для беспилотных авиационных систем", которая была развернута в сентябре прошлого года.

В рамках проекта школьников постепенно готовят к военным специальностям - от изучения дронов до дальнейшей службы в армии. Формально курс подается как гражданская подготовка, но на самом деле оккупанты создают будущий резерв для войны против Украины.

"Учебник для обучения детей работе с беспилотниками прикрывается идеей использования БпЛА в гражданских отраслях. Но на самом деле основной его целью является подготовка новых потенциальных "контрактников", которые, получив необходимые навыки ведения современной войны, со школьной скамьи смогут отправиться на "СВО", – отметили в ЦПД.

Напомним, в оккупированном Крыму захватчики расширили подготовку операторов дронов среди школьников. Все заинтересованные ученики 7-11 классов смогут попробовать себя в управлении беспилотными летательными аппаратами и получить необходимые знания.

В России заговорили о необходимости введения в школах "военной подготовки" начиная с пятого класса. Речь идет о детях, которым только по 10-11 лет. Это будет касаться и маленьких украинцев, которые находятся на временно оккупированной территории.

Как сообщал OBOZ.UA, захватчики начали активно перемещать военную технику по временно оккупированному Крыму. Активнее всего перемещают средства противовоздушной обороны, и при этом сам процесс выглядит довольно хаотично - в частности, военные колонны с техникой движутся без понятной логистики.

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